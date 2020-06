Dela: ‘Sterfte corona niet erger dan bij griepgolf 2018'

Dr. Aryan Malyar neemt praktijk Hoevenaars in Eindhoven over

11 juni EINDHOVEN - Dr. Aryan Malyar heeft de praktijk van huisarts Ronald Hoevenaars overgenomen. Deze vertrok vorige maand met stille trom, zijn patiënten in vertwijfeling achterlatend. Later liet hij weten dat hij ernstig ziek in het ziekenhuis was opgenomen.