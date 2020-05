Demonstratie tegen lockdown zaterdag in Eindhoven

EINDHOVEN - Het 18 Septemberplein in de Eindhovense binnenstad is zaterdag het decor van een anti-lockdown-demonstratie, waarover van tevoren al gedoe is over de regels.

De organisatoren ‘Demonstratie van het Volk’ komen om 12.00 uur met 30 mensen, maar daar zullen zeker meer demonstranten bij aansluiten, gezien de oproepen op internet.

En dat terwijl burgemeester John Jorritsma van Eindhoven nu juist als voorwaarde heeft gesteld dat er niet meer dan 30 mensen meedoen aan de demonstratie. En dat zij ook 1,5 meter afstand moeten houden. ,,Wij willen ook voorzichtig doen, die 1,5 meter handhaven. Maar de regels die de burgemeester ons nu oplegt, maken demonstreren feitelijk onmogelijk. We worden heel erg tegengewerkt door de gemeente", zegt Martin Forster van Demonstrat van het Volk (DVHV).

Volledig scherm In Den Haag nam het de anti-islamitische organisatie Pegida deel aan de anti-corona demonstratie op het Plein. © ROBIN UTRECHT

,,Terwijl de parken, stranden en winkelcentra wel vollopen mogen wij niet bijeen komen. Iedereen die aansluit is eigenlijk in overtreding. Dat is een onhoudbare manier om met het grondwettelijk recht van demonstratie om te gaan. Wij willen onze vrijheden terug. We willen juist bij elkaar komen om mensen ervan te overtuigen dat de coronamaatregelen veel te ver gaan. En dat zonder wettelijke basis maar alleen op basis van een noodverordening.” Zegt Forster.

Volledig scherm Een eerdere demonstratie in Hilversum van Demonstratie van het Volk. De groep was klein, de bijeenkomst verliep rustig. © Caspar Huurdeman

Zijn organisatie is tegen het schenden van grondwettelijke rechten, maar noemt ook ‘het gevangen zetten van ouderen tegen hun wil’, een ‘verplichte quarantaine’ en de ‘willekeur van maatregelen’. ,,En dat soort regels worden dan ook nog permanent, als de 1,5 metersamenleving ingevoerd wordt. Dat is te gek voor woorden", aldus de DVHV-man. Of die vrijheden ten koste van alles gehandhaafd moeten worden? Forster negeert de vraag. Al wil de organisatie ook rekening houden met verspreiding van het virus. ,,Maar wij zijn tegen het nieuwe abnormaal, wij willen terug naar het oude normaal.”

Volledig scherm Burgemeester John Jorritsma tijdens een corona-persconferentie over de Brabantse maatregelen. © ANP

Een woordvoerster van burgemeester Jorritsma zegt dat er geen sprake is van een verbod op de demonstratie. ,,Maar de burgemeester kan altijd regels stellen na de melding van een demonstratie, vanwege de gezondheid, openbare orde of verkeersveiligheid. Het ligt voor de hand in deze coronatijden dat het belangrijk is om nu extra voorwaarden te stellen vanwege de gezondheidsrisico's. Daarom hanteren we de landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het maximum aantal deelnemers en het houden van 1,5 meter afstand.”

Volledig scherm Een eerdere demonstratie in Hilversum van Demonstratie van het Volk. De groep was klein, de bijeenkomst verliep rustig. © Caspar Huurdeman

Over handhaving van die regels wil zij niet zoveel kwijt. ,,De afstandsregel is wel het belangrijkste. Onze mensen gaan toezien of de demonstranten zich daar aan houden. Of dat tot ingrijpen kan leiden? We gaan het zien.”