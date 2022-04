Dertien lintjes voor inwoners van Eindhoven; advocate Eva González Pérez van toeslagenaffaire de bekendste

EINDHOVEN - Dertien Eindhovenaren zijn dinsdag geridderd; zij kregen een lintje van koning Willem-Alexander, twaalf uit handen van burgemeester John Jorritsma en één uit handen van minister Kajsa Ollongren van Defensie. De bekendste gedecoreerde is Eva González Pérez. De advocate die al jarenlang vecht voor de gedupeerden in de toeslagenaffaire werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eva González Pérez

González Pérez woont in Eindhoven, maar werkt bij een kantoor in Helmond. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De juriste werd landelijk bekend omdat ze veel gezinnen bijstond die weigerden op te geven in wat later de toeslagenaffaire ging heten. Ook al verloor ze aanvankelijk alle mogelijke rechtszaken, uiteindelijk vond González Pérez namens de gedupeerden gehoor bij de politiek en journalisten die de kwestie verder uitzochten. Uiteindelijk kregen haar cliënten - die vaak grote schulden opbouwden - op alle fronten gelijk.

André van Gorp

André van Gorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 2003 werkzaam als vrijwilliger bij SWZ Zonhove in Son en Breugel. Hij bezoekt daar een groep bewoners met een ernstige meervoudig beperking elke week een paar uur om koffie te drinken en te gaan wandelen met één van hen. Ook ging hij mee toen ‘zijn’ groep verhuisde. Zo ondersteunt hij het personeel van Zonhove, ook bij grotere activiteiten. Bij de creatieve school SintLucas op Strijp-S helpt hij de conciërges bij diverse taken, zoals het surveilleren.

Willem Heerings

Willem Heerings is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al 19 jaar zorgt hij op 18 september voor de begeleiding - tussen de grens en de binnenstad - van de oude legervoertuigen en wielrenners die het bevrijdingsvuur uit Bayeux in Frankrijk hebben gehaald. In Nuenen hielp Heerings om de bevrijdingsherdenking nieuw leven in te blazen. Verder is Heerings sinds 1999 in diverse rollen actief bij het Stratums Muziekcorps St. Cecilia. Sinds 2003 organiseert hij bovendien mede de Dunlop Rally, een motorrit voor een goed doel.

Henri van Hout

Schrijvend deken Henri van Hout van het Sint-Catharinagilde in Strijp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij hielp hij mee aan de openstelling en het onderhoud van het gildehuis en het schietterrein en het organiseren van activiteiten als het Strijpse kampioenschap, kermis- en koningschieten en de patronesdag. Ook was hij actief voor het gildedistrict Eindhoven Centrum. In 2017 en 2018 hielp hij mee de Kringgildedag van Kempenland - vijftig gilden en 1500 gildebroeders- en zusters - te organiseren in het Evoluon.

Dolf Hulshoff

Al sinds eind jaren tachtig is Dolf Hulshoff vrijwilliger voor verschillende organisaties in Eindhoven. Daarvoor kreeg hij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hulshoff was bestuurslid van de wijkraad Vaartbroek, Heesterakker en Bokt en voorzitter van de commissie Groen woon- en Leefklimaat. Ook voor de jeugd was hij actief. Bijvoorbeeld als vrijwilliger voor de bibliotheek op basisschool de Hasselbraam. Tot op de dag van vandaag is Hulshoff secretaris van Stichting Theaterplan Zuid Nederland en theatergroep de Bende van Oz.

Ans Hulshoff-van Oers

Ruim 25 jaar geleden gaf Ans Hulshoff de aanzet voor het jeugdwerk Vaartbroek, Heesterakker en Bokt en de Eindhovense is al decennia actief op allerlei fronten. Ze kreeg daarvoor de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze schreef het verenigingsblad voor voetbalvereniging Woenselse Boys en was bestuursvoorzitter van peuterspeelzaal Pippeloentje. Ook was ze jaren wijkhoofd en collectant voor de Hartstichting en KWF. Op dit moment geeft Hulshoff taalles aan niet-Nederlandse buurtbewoners. Altijd met goede zin en vol energie.

Leo Joosse

Een voorbeeld van natuurlijk leiderschap, zo wordt Leo Joosse genoemd. Het kenmerkt volgens de gemeente Eindhoven ook zijn carrière als militair professional. Op meerdere plaatsen binnen het Commando Luchtstrijdkrachten heeft hij zijn meerwaarde laten zien en mede daarom kreeg hij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Joosse was actief op Vliegbasis Eindhoven en vond ook nog tijd om actief te zijn als vrijwilliger in de Johannesgemeente. Eerst als diaken en vanaf 2014 is onder zijn leiding de Johanneskerk gerenoveerd.

Tiny Korsten

Sinds de oprichting van Stichting Bewonersorganisatie Burghplan in Stratum in 1992 is Tiny Korsten betrokken als bestuurslid, waarvan de meeste tijd als penningmeester. Naast deze bestuurswerkzaamheden is ze betrokken bij de organisatie van alle activiteiten in de wijk. Geen enkele feestdag of schoolvakantie gaat voorbij zonder dat ze een activiteit organiseert. Tevens is Korsten gastvrouw in wijkgebouw het Praathuis. Ze kent veel mensen en heeft oog voor iedere buurtbewoner. Korsten kreeg hiervoor de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Eric Nettekoven

Eric Nettekoven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden; hij kreeg het lintje uit handen van minister Kajsa Ollongren van Defensie. Al ruim 23 jaar is hij vrijwilliger voor het Korps Nationale Reserve, onder anderen als militair. Oorlog is zijn familie niet onbekend: zijn beide opa’s uit Nederlands-Indië werden in de Tweede Wereldoorlog gevangen gehouden door Japanners. Zelf diende hij in Libanon en Bosnië. Daarnaast biedt Nettekoven als medeoprichter en bestuurslid van Stichting Veteranen Brabant Zuid in hun ontmoetingscentrum een luisterend oor aan veteranen.

Frans Prinsen

Frans Prinsen is al jaren de bindende factor in Strijp. Daarom krijgt hij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Of het nu over het verenigingsleven, de kerstmarkt of het gilde gaat, iedereen kan een beroep op hem doen. Als eredeken van het Sint-Catharinagilde organiseerde hij wedstrijden om het Kampioenschap van Strijp. De opbrengsten gingen naar goede doelen in Strijp. Prinsen is ook vrijwilliger bij de parochie Sint-Joris. Hij ziet er op toe dat de begraafplaats bij de Sint-Trudokerk netjes blijft.

Dick Schoot

Voor zijn uitgebreide prestaties als gynaecoloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is Dick Schoot benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn zoektocht naar betere behandelingen van afwijkingen van de baarmoeder en onderzoeken rond onvruchtbaarheid zijn baanbrekend. Mede door zijn inspanningen heeft het Catharina Ziekenhuis een centrum voor complexe gynaecologische chirurgie met een bovenregionale functie.

Vanf 2016 is Schoot gast-professor in het Universitair Ziekenhuis in Gent.

Jopie Verdonk

Sinds 2004 werkt Jopie Verdonk bij de afdeling Zuid-Oost Brabant van Hoormij NVVS, de landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening. Daarnaast is zij al bijna tien jaar secretaris en woordvoerster bij de Stichting Zelfhulp Netwerk.

En ook houdt ze van carnaval. Al sinds 2000 organiseert Verdonk op carnavalsmaandag als secretaris bij de Commissie Strijps Kreiefist het kindercarnaval met spelletjes. Voor al deze verdiensten krijgt ze de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans van Vugt

Frans van Vugt mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen, omdat hij zich sinds 1979 inzet om de beroepsgroep Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen te profileren en naar voren te brengen. Dat bleef hij doen na zijn pensioen in 2016. Hij is verantwoordelijk voor de uitgave van het tijdschrift SP en van verschillende boeken. Hij heeft de leden altijd gestimuleerd om te schrijven. Ook maakte Van Vugt de website en houdt hij een digitaal archief bij van alle publicaties en ledenvergaderingen.