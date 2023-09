Dertig graden, maar op Total Loss gaat het gewoon los: festival op Aquabest trekt 35.000 mensen

Vijf goals voetbal­sters PSV bij hoopvolle seizoens­start

Een goed begin is het halve werk, was de instelling van de voetbalsters van PSV tijdens hun eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen 2023-2024. De nieuwe trainer Roeland ten Berge debuteerde in Eindhoven met winst op Telstar: 5-0 met vijf verschillende doelpuntenmaaksters.