Designstudenten vragen aandacht voor tekort aan woonruimte in Eindhoven

Tientallen studenten zijn op het protest, oorspronkelijk gepland op het Ketelhuisplein, het hart van de DDW, om aandacht te vragen voor een probleem waar ze denken dat weinig bezoekers vanaf weten maar vrijwel iedere designstudent over mee kan praten: het vinden van een kamer. Alleen heeft de organisatie ze ‘verbannen’ naar de groenstrook op de rijbaan tussen Klokgebouw en Ketelhuis. Al komt hun actie hier net zo goed over. Want ook veel studenten verblijven op onorthodoxe plekken als busjes, bungalows of banken bij medestudenten. Dat heeft grote gevolgen verduidelijkt een ander bord; geen inschrijfadres is ook geen bankrekening, BSN-nummer of bijbaan.

Prijskaartje

Op stoelen voor het huis gaan studenten in dialoog met de DDW, DAE en raadsleden Monique List (design, VVD) en Eva de Bruijn (nieuwkomers, GroenLinks). Hun komst oogst respect van de studenten, al maakt de VVD een slechte beurt als doorschemert dat ze nauwelijks op de hoogte is van het probleem. Dat noopt het publiek tot de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor voldoende studentenkamers. “Dat kan je niet zo zeggen. Het is een samenwerking tussen veel partners.” Siem Nozza probeert het te concretiseren. “Eindhoven staat er om bekend dat alles veel langer duurt dan nodig”, weet hij als nachtburgemeester. Als geopperd wordt nogmaals om tafel te gaan, legt hij meteen een datum en plek vast: 7 november in het Designhuis. Yogesh Roa, masterstudent automotive techniek op de TU, verwacht weinig verandering voor hij afstudeert. “Niet alleen het beschikbare aanbod is het probleem maar vooral het prijskaartje. Ze maken er misbruik van dat internationale studenten geen ‘nee’ kunnen zeggen.” Sarah Fitterer van de online actiegroep We Want Woonruimte voelt zich strijdvaardig door de opkomst en de toezegging voor vervolggesprek. “We zijn dan wel in Nederland, we gaan niet polderen.”