Deuk in imago van scouting: onderbuikgevoel van ontucht

‘Te veel bezuinigd, cultuur in Eindhoven bedreigd’

16:44 EINDHOVEN - Eindhoven heeft alles in huis om zich als cultuurstad te profileren maar tot op heden is er vooral fors bezuinigd en worden ambities niet waargemaakt. Dat schrijven 35 instellingen als Parktheater, Muziekgebouw Frits Philips, de Effenaar, Natlab, Glow, MU en de Dutch Design Foundation in een pamflet dat komende week naar de gemeenteraad wordt gestuurd.