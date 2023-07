Deze sportbar opent binnenkort de deuren in Eindhoven

CBS: bijna driedui­zend kinderen in Eindhoven wonen in bijstands­ge­zin

In Eindhoven groeien 2860 kinderen op in een gezin dat moet leven van de bijstand, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In verhouding tot de 38.932 minderjarige kinderen in deze gemeente is dat meer dan het landelijk gemiddelde, en ook meer dan in Noord-Brabant als geheel.