Dick Schuurman werd economisch dakloos door krappe woningmarkt: ‘Woonplek nodig waar leven veilig kan worden opgepakt’

Sloop oude ABN AMRO-bank aan Stadhuis­plein in Eindhoven start waarschijn­lijk in herfstva­kan­tie

6:00 EINDHOVEN - De sloop van de voormalige bankgebouwen op de hoek Wal/Stadhuisplein in Eindhoven start in de herfst- of kerstvakantie. Wellicht in fasen om de naastgelegen Hogeschool TIO niet al te veel te storen.