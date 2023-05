Dier van de week: opa Beli zoekt een baasje

Ruud van Nistel­rooij had slechts 5 minuten nodig om zijn vertrek bij PSV toe te lichten: ‘Zwaar shit’

Wat er in één nacht tijd gebeurd is in het hoofd van Ruud van Nistelrooij? Niemand die het weet bij PSV, alleen de opgestapte trainer zelf. Directeuren Earnest Stewart en Marcel Brands zijn ‘compleet verrast’ door het vertrek van het clubicoon. ,,Niets kon hem tegenhouden, misschien had ik de deur moeten barricaderen”, zei Stewart met een bedrukt gezicht.