Dierenopvang de Doornakker vangt tot eind december dieren op, maar dan gaan de deuren na 65 jaar dicht

Sloop 119 woningen in Gildebuurt Eindhoven kan in zomer 2023 van start gaan; nieuwbouw klaar in 2025

EINDHOVEN - De sloop van 119 woningen in de de Gildebuurt in Oud-Woensel kan waarschijnlijk na de zomervakantie van 2023 beginnen. De nieuwbouw moet dan in het najaar van 2024 starten.

