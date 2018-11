Dierenpolitie in Zuidoost-Brabant: Vlooienbeten brengen politie op spoor kinderverwaarlozing

Jazzfesti­val So What's Next? heeft frisse kleur op de wangen

4 november EINDHOVEN - Jazz is een rekbaar begrip. Er is de ‘old school’ van thema-solo-solo-thema, een vorm waarin het publiek elke muzikale omzwerving beloont met een applaus, ongeacht de kwaliteit van de solo. In het festival So What’s Next? domineerden dit jaar bands die heel anders met muzikale vormen omspringen. Dat was met name te danken aan de groepen die overgevlogen waren van de overkant van het Kanaal. Merendeels muzikanten van halverwege de twintig. Beeldbepalende acts waren zaterdag GoGo Penguin uit Manchester en de groep Fyah rond de Londense tubaspeler Theon Cross.