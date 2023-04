Dierentuin in Best dolblij met eerste in Nederland geboren wombatbaby: ‘Dit is zó bijzonder’

STRP Festival over de kunst van het luisteren: stilstaan bij alledaagse én unieke geluiden

EINDHOVEN - Wat gebeurt er als je even stilstaat en luistert? Naar de geluiden op straat, de klanken in de natuur? Tijdens STRP Festival 2023 staat The Art of Listening centraal. In Microstad, De Heuvel en de Catharinakerk vraagt beeld en geluid de aandacht van de bezoeker. Het festival is nog tot en met zondag 16 april te bezoeken.