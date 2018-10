Dit ging mis met de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport

Eric Kolen uit Geldrop: 'Dûr en dûr Brabantse mens'

10:35 EINDHOVEN - Geldroppenaar Eric Kolen maakte twintig jaar radio over Brabant. Officieel is hij al met pensioen, maar van stilzitten komt het maar niet. Vandaag geeft hij een lezing over zijn passie voor Maria in Brabant.