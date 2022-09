Dit is 100% Eindhovens brood: geoogst, gemalen en gebakken in de stad

Twee hectare meet de akker tussen de Urkhovenseweg en de spoorlijn Eindhoven-Geldrop. Age Opdam verwacht er 7000 kilo zomertarwe af te halen in een paar dagen tijd. ,,Voor een brood heb je 600 gram nodig, dus reken maar uit.” Dat doen we en dan komen we uit op 11.666 broden.