Dit is de allergrootste uitvinder van Philips, met honderden uitvindingen op zijn naam

Eindexamen doen in het Philips Stadion? Kans bestaat voor scholieren in Eindhoven

18 maart EINDHOVEN - Eindexamen doen in het stadion van PSV? Een bijzondere ervaring die voor sommige scholieren in Eindhoven dit jaar realiteit kan worden als gevolg van corona. Enkele middelbare scholen in Eindhoven zijn vanwege de afstandsregels nog op zoek naar een geschikte plek voor de eindexamens en het Philips Stadion is een van de serieuze en bijzondere opties. Ook het Parktheater en de Technische Universiteit in Eindhoven zijn in beeld als examenlocatie.