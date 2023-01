Dit is de populairste bestemming vanaf Eindhoven Airport

Ryanair meest gebruikt

Na Londen, Alicante en Málaga volgen het Spaanse Valencia en Faro, in het zuiden van Portugal. De meestgebruikte maatschappij vanaf Eindhoven is Ryanair. Op plek 2 staat Transavia. De plaatsen 3, 4 en 5 zijn voor Wizz Air, TUI Nederland en TUI België.

In totaal vlogen er in 2022 om precies te zijn 6.270.804 passagiers van en naar Eindhoven Airport, dat daarmee Nederlands tweede luchthaven blijft. Dat zorgde geregeld voor gigantische drukte. 2022 gaat dan ook de boeken in als het jaar met vertragingen en ellenlange wachtrijen voor de terminal. Hierdoor werden vele honderden reizigers gedupeerd. Dit was het gevolg van personeelstekort bij de beveiliging en een hoog ziekteverzuim, waardoor van de acht controlepoortjes er vaak maar twee of drie in gebruik waren.