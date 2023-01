Dit is de stand van zaken bij PSV: Van Nistelrooij heeft tegen FC Emmen flinke personele problemen

PSV heeft met Fábio Silva de eerste verster­king van deze winter binnen, zo ziet de deal eruit

PSV had de eerste versterking van deze winterse transferperiode in ieder geval fysiek binnen. Spits Fábio Silva komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers, dat hem het afgelopen halfjaar aan Anderlecht had verhuurd. Silva wilde daar vertrekken en die wens wordt gehonoreerd.

21 januari