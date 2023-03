Dit is waarom dit zijriviertje van de Dommel de Trompetterloop heet

indebuurt.nlIs het je ooit opgevallen, dat zijriviertje van de Dommel vlakbij de Genneper Watermolen? De naam van dat riviertje: Trompetterloop. Dat heeft niets te maken met een trompetter zoals Jan Klaassen in dat liedje van Rob de Nijs. Waarmee wel?

En waar is de Trompetterloop eigenlijk voor? Het is een vispassage, dat wil zeggen: een riviertje dat vissen kunnen gebruiken om voorbij een bepaalde hindernis te komen. Vissen hebben dit ‘hulpriviertje’ nodig door de twee stuwen bij de Genneper Watermolen. Die twee stuwen zijn volgens deze folder van Genneper Parken bedoeld voor twee dingen. De ene houdt het water op peil voor de watermolen, de andere zorgt dat de Dommel voldoende stroming heeft. Maar vanwege het hoogteverschil kunnen de vissen die van België naar de Noordzee zwemmen er niet langs.

Halve kilometer omzwemmen

De oplossing is dus de Trompetterloop. Vissen kunnen er zo wel langs, al moeten ze bijna een halve kilometer om. Want de Trompetterloop is ongeveer 460 meter lang, volgens Eindhoven Encyclopedie. Het riviertje dient als oostelijke grens voor Heempark Frater Simon Deltour. Verder stroomt de Trompetterloop onder de Genneperweg door en achter het Clarrisenklooster komt het weer samen met de Dommel.

Volledig scherm De Genneperweg. Linksachter op de foto zie je stoomwasserij ‘Assi’. Nu vind je op deze plek Heempark Frater Simon Deltour. © Facebookpagina Eindhoven Toen.

De naam

Dan blijft nog steeds de grote vraag: waarom heet het de Trompetterloop in plaats van (bijvoorbeeld) de Visloop? Volgens Eindhoven Encyclopedie heeft het te maken met de naam van de eigenaar van grond in het gebied. In de zeventiende eeuw zou dit de weduwe van een zekere Peter Trompetters zijn geweest. ‘Trompetter’ is dus gewoon een achternaam.

