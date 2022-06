Dit jaar geen Parkinson Games in Eindhoven, risico's zijn te groot; ‘Niet leuk, wel verstandig’

Honderden deelnemers uit hele wereld naar The Parkinson Games in Eindhoven: ‘Sporten helpt ziekte vertragen’

EINDHOVEN - The Parkinson Games, een soort Olympische Spelen voor mensen met de ziekte van Parkinson, werd nog nooit eerder op deze grote schaal gehouden. In augustus strijken honderden deelnemers vanuit de hele wereld neer in Eindhoven.

21 maart