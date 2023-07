Dit zijn de mogelijke tegenstanders van PSV in de voorronde van de Champions League

update Kassa rinkelt flink in Helmond: Eros Maddy staat voor record­trans­fer naar Frankrijk

Het is een grote verrassing, maar Helmond Sport is druk bezig met de grootste uitgaande transfer in de clubhistorie: Eros Maddy (22) is hard op weg naar AJ Auxerre, dat meerdere tonnen over heeft voor de snelle aanvaller. De deal is op de medische keuring na zo goed als afgerond en moet een dezer dagen nog rond komen.