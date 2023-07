Dobbelen maar! 5 x hier in Helmond koop je bordspellen

Met de wc-rol onder je arm naar de wc op Buurtcam­ping Strijp

EINDHOVEN - Een camping in je eigen buurt. Hoe leuk zou dat zijn? Dat dacht Anita van de Pas meteen toen ze over de Buurtcamping hoorde. En nu komt hij er echt. Van 25 tot en met 27 augustus in het Jacob Oppenheimerpark in Strijp.