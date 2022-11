Docent Eckartcollege grijpt net naast titel Geschiedenisdocent van het jaar

Een tosti op De Taalbrug is veel meer dan een tosti; leerlingen voelen zich echt personeel in gloednieu­we lunchwin­kel

EINDHOVEN - Het Taalbrug College in Eindhoven heeft donderdag een winkeltje met keuken in de aula geopend. Twee keer per week staan er betaalbare lekkere hapjes en gezonde lunches op het menu van de school. En daar profiteert iedereen van.

