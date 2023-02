Dode vrouw (34) met letsel gevonden op parkeerplaats in Eindhoven: ‘Dit komt heel hard binnen’

Via deze construc­tie kan PSV het voor elkaar krijgen om Xavi Simons langer te behouden

Een van de grootste uitdagingen voor PSV in de komende periode is om Xavi Simons langer in het Philips Stadion te houden. Dat kan via meerdere constructies, waarbij de kans klein is dat PSV in de toekomst zijn transferrechten voor honderd procent te gelde kan maken.

10:55