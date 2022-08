Dode vrouw gevonden in huis in Eindhoven, waarschijnlijk geen misdrijf

ZOMERSERIE Club 44 was meteen een voltreffer, maar in spijker­broek mocht je niet naar binnen

EINDHOVEN – Was Club 44 de eerste discotheek van Eindhoven? Jo van Gestel, destijds de eigenaar, claimt dat in het boek ‘Beatstad Eindhoven’. Dat was in 1965. De disco zat in de voormalige Grolsch Quelle, een bruin café op de Markt 6.

20 augustus