Dode vrouw met letsel gevonden op parkeerplaats in Eindhoven: ‘Dit komt wel heel hard binnen’

Column Ze stroopte nog net niet haar broekspijp op om de wond in volle glorie te tonen

Ze had een zuurstofslangetje in haar neus en zat in een rollator voor de ingang van de supermarkt omstandig het woord te voeren. Ze leek haar toehoorder goed te kennen, getuige de hoeveelheid persoonlijke details die ze met de vrouw deelde. Over de hoge gasrekening waardoor ze al maanden in de kou zat en haar dochter die ze al twee jaar niet meer had gezien. ‘Ze heeft me gewoon in de steek gelaten’.

9 februari