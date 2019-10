Dodelijk ongeval Limburg: Eindhovenaar (58) opgepakt

Go Sharing neemt maatrege­len na misbruik deel-scoo­ter in Eindhoven: ‘We controle­ren nu handmatig’

4 oktober EINDHOVEN - De Go Sharing-scooters die sinds kort in Eindhoven rondrijden, zijn voortaan beter beveiligd tegen misbruik. Dat zegt het bedrijf dat de elektrische deel-scooters exploiteert in reactie op het bericht van de politie dat er verschillende bekeuringen zijn uitgedeeld aan jonge bestuurders zonder rijbewijs.