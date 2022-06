Doe mee aan het ED rollator-onderzoek: is uw gemeente een hindernisbaan of juist een paradijs voor rollators?

De schatting is dat er ruim 700.000 rollators rondrijden in Nederland en dat aantal blijft alleen maar stijgen. Niet zelden is een ritje met een rollator er een vol beproevingen. Zo wordt de dagelijkse gang naar de supermarkt voor sommigen meer een survivaltocht dan een ontspannen wandeling en is het op- en afbutsen van stoepen voor velen ook niet bepaald een makkie.

De komende weken willen we in beeld brengen hoe het er in de wijken en dorpen van zuidoost Brabant voor staat

Link naar vragenlijst

Hoe is het bij u? Daar zijn we bij het ED benieuwd naar. Vandaar dat we de komende weken in beeld willen brengen hoe het er in de wijken en dorpen van zuidoost Brabant voor staat. Dit doen we met een digitaal onderzoek via deze link. De vragenlijst kan op verzoek ook worden toegestuurd (zie onderaan het artikel voor meer info). Ook gaan we een aantal plekken af om mensen te vragen naar hun ervaringen.