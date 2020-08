‘Doldriest plan’? Eerste studie naar woongebouw onder Catharinakerk

EINDHOVEN - Hoe serieus is het idee om de Eindhovense Catharinakerk tientallen of misschien wel honderd meter op te tillen om er een woongebouw onder te bouwen? In ieder geval loopt er een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden, bevestigt een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu desgevraagd.

Meer wil de wethouder er niet over kwijt. ,,Daarvoor is het te pril", aldus de woordvoerder van wethouder Torunoglu. Hij reageert op een vraag over de sterke geruchten in de stad dat er een onderzoek loopt naar de mogelijkheid om een woongebouw onder de kerk aan het Catharinaplein te zetten. De CDA-raadsleden Niels Groot en Rob Gordon stelden daar raadsvragen over; ook zij hebben de verhalen gehoord.

De CDA’ers maken zich zorgen over het ‘doldrieste plan’ voor de Catharinakerk. Dat idee komt uit de koker van Winy Maas, architect en supervisor binnenstad voor de gemeente. Hij wil met de ‘verheffing’ van het gebedshuis een nieuw icoon voor de stad creëren; het wereldwonder moet de stad op de kaart zetten. Bovendien is er plaats voor honderden nieuwe woningen. En het is geen grap, heeft Maas altijd gezegd.

,,We waren al lichtelijk verbaasd over dat idee waar Maas enkele jaren geleden mee kwam”, zegt CDA’er Groot. ,,Nu willen we weten of er daadwerkelijk een onderzoek plaats vindt. En is dat dan een verkennend onderzoek of wordt er al een echt plan gemaakt? En wie gaat dat betalen?”

,,Wij zijn er in ieder geval echt tegen want dan haal je het gebouw helemaal uit zijn context. Dat kan - net als alle geplande hoogbouw - ernstige schade berokkenen aan het karakter, de sfeer en de verblijfskwaliteiten van de historische binnenstad. Je zet het Rijksmuseum in Amsterdam ook niet in het weiland neer”, aldus CDA-raadslid Groot.

Maar is het überhaupt realistisch, zo'n plan om de kerk op te tillen? ,,Het is in ieder geval een hele klus, uit de categorie superexceptioneel en uniek want dit is nog nooit ergens gedaan", zegt Theo Salet, professor en decaan van de faculteit Bouwkunde op de TU/e. ,,Maar is het compleet idioot of absoluut onmogelijk? Nee, dat is het niet. Er zijn al genoeg voorbeelden van gebouwen die opgetild worden. Zoals de Bijenkorf op de Dam in Amsterdam. Die werd een centimeter opgetild toen de metrolijn er onderdoor werd geboord. Maar het is bij de Catharinakerk de schaal die eruit springt. Zo'n project is vele malen groter. Er zal dus ook nog wel heel wat water door de Dommel stromen voordat het er van komt", verwacht Salet.

En het kost miljoenen, dat wel. ,,Maar de vraag is dan wat je er aan ruimte voor terugkrijgt en hoeveel die oplevert. Dan kan het de moeite waard zijn.” Essentie blijft volgens Salet wat je met dit project wil bereiken ,,Dit doe je niet voor de lol, maar om iets te bereiken. Daarvoor kijk je naar de stedenbouwkundige inpassing, de financieel economische haalbaarheid, de citymarketing en natuurlijk naar de cultuurhistorische betekenis. Maar in zo'n megaproject is de techniek niet de showstopper, lijkt mij. Kan niet bestaat niet, al zal het geen appeltje-eitje zijn.”

Dat zegt ook Dennis Pudelko van DSBouw, een bedrijf uit Nuenen dat gespecialiseerd is in het optillen van gebouwen, bijvoorbeeld om de fundering te vernieuwen of er een kelder onder te leggen. Dat heeft Pudelko ook al eens gedaan bij kerken. Maar dan gaat om het opvijzelen met één of enkele centimeters. ,,Maar dat is in principe bijna hetzelfde. Er zijn twee manieren om dat te doen, met vijzels (vaak hydraulische hulpmiddelen die iets omhoog kunnen drukken - red.) onder de muren waarbij de fundering blijft liggen, of door een betonnen plaat te storten onder een gebouw. Die betonnen schijf wordt dan omhoog gevijzeld. Daarbij is er ook geen risico op scheuren bijvoorbeeld.” Nadat er een verdieping onder is gebouwd, wordt het gebouw dan weer een stuk verder gelift.

Het parochiebestuur Sint-Joris waar de stadskerk onder valt, weet in ieder geval nog niks van een mogelijk onderzoek, al heeft bestuurslid Nico van Dongen ook de geruchten gehoord. Het werkt op zijn lachspieren. ,,Maar als het echt serieus is, dan is de gemeente eigenaar van de kerk, wij zijn slechts gebruiker. Dus wij hebben daar weinig over te zeggen, zolang als we de kerk kunnen blijven gebruiken voor de diensten en dergelijke.”

Binnenkort is er een gesprek gepland met de gemeente die ook werkt aan een restauratie van de Cathrien. ,,Liefst vóórdat de kerk wordt opgetild, want dat is hard nodig, omdat er al jaren niks is gedaan aan onderhoud.”

Groot en Gordon hebben ook vragen gesteld over plannen voor andere bouwprojecten die een ‘bedreiging van de historische binnenstad’ vormen, zoals de Hema en het Stadhuisplein. Daarmee loopt het CDA vooruit op de presentatie van een hoogbouwvisie (Verdichtingsvisie) en het Ontwikkelperspectief binnenstad (waarin zaken als programma voor woningbouw, parkeren, leefbaarheid, duurzaamheid, groen, en dergelijke aan de orde komen) op dinsdag 1 september. De komenden weken worden de nota's gepubliceerd.

