Dolle pret op ijsbaantje bij Tongelrese basisschool ’t Karregat

EINDHOVEN - Eigenlijk was het toeval dat de vorst en het schaatsbaantje op het plein van basisschool ’t Karregat in Tongelre tegelijk het (weer)beeld bepaalden. Maar de kinderen en later ook hun ouders genoten er woensdag niet minder van.

Volledig scherm De kinderen van basisschool 't Karregat vermaken zich op het schaatsbaantje op het plein van hun school. © Charlotte Verhagen/DCI Media

De ijspret op basisschool ’t Karregat is een van de projecten die de school heeft kunnen realiseren dankzij de gelijke-kansen-alliantie-subsidie van de gemeente. ,,Die hebben we aangevraagd omdat we hier nogal wat leerlingen hebben voor wie het niet vanzelfsprekend is mee te kunnen doen met allerlei leuke dingen”, zegt schooleider Coen van den Elsen.

Ongelijkheid aanpakken

Hij schat het percentage leerlingen uit een kansarm gezin op twintig tot dertig. ,,Dat is best veel en daarom zetten we er ook echt op in die ongelijkheid aan te pakken. Zo kunnen we met die subsidie allerlei naschoolse activiteiten aanbieden. Muzieklessen bijvoorbeeld, paardrijlessen of je lekker een middagje uitleven in de klimhal.”

Brede wijkfunctie

De ijspret op ’t Karregat was eigenlijk een aanloopje naar de kerstmarkt die daar op woensdag 21 december plaatsvindt en samen met Summa- en Fontys-studenten, Speelcadeau en Awesome kledingatelier wordt neergezet. Van den Elsen: ,,Allemaal vanuit de brede wijkfunctie die we als school hebben én vanuit onze doelstelling echt duurzaam te willen werken. Dat doen we met het muziekonderwijs, maar ook met de naailessen die hier sinds kort worden gegeven. Vanuit de subsidie die we nu drie jaar krijgen', hebben we bijvoorbeeld ook muziekinstrumenten kunnen aanschaffen die we niet alleen in de muziekles gebruiken, maar ook mogen lenen om thuis lekker verder te oefenen en spelen. En dus op allerlei fronten gelijke kansen te creëren.”

Duurzame ijsbaan

Dat gold ook voor de ijsbaan, die is gemaakt van geïmpregneerde kunststof platen en waar in principe niet eens water op gespoten hoeft te worden. ,,Maar dat hebben we gezien de vorst in de afgelopen dagen natuurlijk wel gedaan en het bracht niet eens extra energiekosten met zich mee. Geweldig om te zien hoe de kinderen daar op reageren. De kinderen uit de AZC’s die we hier ‘in huis’ hebben, weten al helemaal niet wat hen overkomt. Die hebben zoiets natuurlijk nog nooit meegemaakt. Maar ook veel andere leerlingen zijn nog nooit op een ijsbaan geweest.”

Run op de schaatsen

Dat ze het een geweldige ervaring vonden, bleek wel uit de run die er woensdag was op de schaatsen die keurig met de ‘ijsbaan’ waren meegeleverd. Niet alleen leerlingen van de school, maar ook andere kinderen uit de wijk konden daar ’s middags van meegenieten.