Dood van Eindhovenaar Peer: nieuw hoofdstuk in een treurig verhaal in de Sparrenstraat

Video Uitvaart Arnol Kox: ‘Nu weet ik meer dan de slimste mens’

14:53 EINDHOVEN - ,,Toen je begon met je missiewerk in Eindhoven, schaamde ik me voor jou. Ik vond het verschrikkelijk. Gelukkig heb ik het later geaccepteerd. Wat een moed had jij, wat een volharding, wat een spitsvondigheid. Ik ben trots op jou en zal je missen.”