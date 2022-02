Dood van Eindhovense Joeri was tóch uit zelfverdediging, hof streept straf Bossche dader door

Video Nachtclubs proteste­ren tegen coronare­gels: ‘We zijn er klaar mee, we willen gewoon feesten’

EINDHOVEN / HELMOND - Dansen, rauzen, beuken, zweten, nog meer dansen. Het was zaterdag feest in verschillende clubs in Helmond en Eindhoven, ze openden hun deuren uit protest tegen de coronaregels.

