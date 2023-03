Door 3D-beelden moet de moordenaar van Ferdi Mathilda na drie jaar alsnog tegen de lamp lopen

Nog 75.000 euro en Scouting Dras heeft een nieuwe blokhut

EINDHOVEN - Scouting Dras in Eindhoven ‘spaart’ voor een nieuwe blokhut. Het einddoel is in zicht. Met de opbrengst van de jaarlijkse spullenbeurs wordt het potje verder aangevuld. 75.000 euro hebben ze nog nodig