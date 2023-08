Door opa’s tuin liep een minutieus uitgevoerde asfaltweg

Sloop woning gestopt door bezwaren van buren, ‘droom werd nachtmer­rie’ voor eigenaar

EINDHOVEN - ,,Als je hier toestaat dat zo’n karakteristiek pand wordt gesloopt, dan gaan anderen dat zeker ook doen. Het is doodzonde. Blijf er vanaf, zouden wij zeggen, want waarom koop je anders zo’n huis?” Dat zegt Jos Hüsken van de Henri van Abbestichting over het pand Kwartelstraat 18 in het Eindhovense Villapark.