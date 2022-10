Door Prins Bernhard te foppen werd de eer van Philips in 1962 gered

Ring van de prins

,,De komst van de prins was natuurlijk een mooie gelegenheid om ons te presenteren”, zo vertelt de inmiddels 97-jarige Wim Troost die destijds werkzaam was bij PIT. ,,De moderne röntgenapparatuur voor de analyse van metalen bijvoorbeeld. Voor de industrie maar het kon ook voor edelmetaal zoals goud gebruikt worden. Het idee was dat we de ring van de prins zouden analyseren. Op het laatste moment bedacht ik me echter dat het wel eens een heel pijnlijk moment zou kunnen worden als de ring van een niet zo goede kwaliteit zou blijken. We hebben toen toch maar de adjudant gevraagd zijn ring te geven. Die had overigens een prima goudgehalte.”