Dragqueens op de rode loper in Eindhoven: ‘Zelfs hetero’s zeggen tegen me: je bent zo mooi!’

Hele organisa­tie van Lampegatse Optocht stapt op: conflict met federatie­be­stuur, verwijten over belangen­ver­stren­ge­ling

EINDHOVEN - De voltallige organisatie van de Lampegatse Optocht is opgestapt vanwege een conflict met het bestuur van de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC). Tien leden van de optochtcommissie, allen met vele jaren ervaring, leggen per direct hun werk neer. Dat staat in een mededeling.