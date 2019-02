Drie auto's botsen op A2 tussen Best en Boxtel: weg weer vrij

Blog Stigmama: Uit het veld geslagen

15:54 Oudste gaat al zo lang als hij zich kan herinneren naar een en dezelfde sportclub. Ze trainen twee avonden per week en spelen een wedstrijd in het weekend. Ik leid de organisatie van het team een beetje in goede banen en draai af en toe een bar- of rijdienst. Zo hebben we allemaal onze rol net zoals er in veel gezinnen aan toe gaat.