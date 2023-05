Drie optredens in het Carat-paviljoen

Veel werk aan de winkel bij PSV, met vraagstuk­ken over de spelers­groep, staf, talenten én raad van commissa­ris­sen

Als PSV zondag in staat is om te winnen van sc Heerenveen ligt de eredivisie voor de Eindhovenaren in het slot en kan de focus razendsnel op volgend seizoen. De club heeft binnen en buiten het veld op korte termijn nogal wat knopen door te hakken, om snel door te kunnen. De directie van PSV voor komend seizoen staat vast, maar de raad van commissarissen nog niet. De technische staf ook nog niet en in de spelersgroep gaan uiteraard nog veel mutaties plaatsvinden.