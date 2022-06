Drie personen gewond bij ernstig ongeluk in Eindhoven

Vaste lasten nekken nu zelfs mensen met middeninko­men; schuldhulp­ver­le­ners op het ergste voorbereid

De armoede in onze samenleving grijpt in een rap tempo om zich heen. De vrees en verwachting is dat de groep mensen die voor hulp aanklopt bij het wegwerken van hun schuld zal groeien met twintig procent. De gemeentelijke schuldhulpverleners houden hun hart vast.

18 juni