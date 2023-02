Driemaal is scheepsrecht! Haone Boere Blaos Festijn op volle kracht vooruit

Volledig scherm Na 3 jaar afwezigheid staat vandaag de 49ste editie van het Haone Boere Blaos Festijn (HBBF) weer klaar om los te gaan. De Oude Rechtbank is de nieuwe locatie die zondagmiddag als decor dient voor het blaaskapellenfestival. © Charlotte Verhagen / DCI Media

Carnavalsvereniging (C.V.) d’Haone organiseert het HBBF. De C.V. met ruim 300 leden is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld qua ledenaantal en is de grootste vereniging in zijn soort. De vereniging bestaat sinds 1966 en staat voor drie principes: er is maar één prins en dat is de Stadsprins, promotie openbaar carnaval en meer muziek in het Lampegat.

Oude Rechtbank

Dit laatste kwam zondagmiddag duidelijk naar voren. Het dak van de Oude Rechtbank werd er nog net niet vanaf geblazen. In twee verschillende ruimtes streden de 14 blaaskapellen om de eer. De blaaskapellen die meededen waren: Novus Kabaalus, Keienkraokers (winnaar HBBF48), P.I.A.S, SHK De Eendracht, De Bolblaozers, De Wanklank, De Dommelaers, Blusswerruk, ZWO De Makrele, #WKHOZMP (a.k.a. de Haonekapel), BB Ullie, Hekwerk, Farine en eXperience Brassband.

Dubbel feest

Frederik de Vrees is voorzitter en arrangeur van blaaskapel Farine. De Vrees: „Dat we zo weer kunnen spelen met elkaar is heerlijk, een feestje. Plus voor ons is het dubbel feest, omdat we dit jaar ook ons dertigjarig jubileum vieren. De muziek die wij ten gehore brengen is een mix van modern, klassiek en carnavalskrakers. Het is allang niet meer hoempapa muziek!”

De bezoekers die de Oude Rechtbank binnenlopen transformeren op de drempel. Een stapt er binnen, trekt haar jas uit, zet een blauwe pruik op en het feest kan beginnen. Andere komen in vol ornaat binnen in de meest prachtige en originele kostuums en zijn dolblij dat het weer kan.

Weerzien met oude bekenden

Richard Cleven (Ge weet wel van de slager) is blij dat de HBBF weer georganiseerd kan worden. Sleven: „Carnaval zit in je bloed en het weerzien, vandaag, met oude bekenden is een traktatie.” Echtgenote Sacha valt hem bij: „Precies, het samen vieren van een geweldig feest, dat is wat Carnaval is en dat kan ook op spa rood. Iemand moet rijden, lacht ze.”

Brigitte van Dartel van C.V. d'Haone staat in de ‘Kuikenhoek’ (Kinderhoek). Van Dartel: „Het mooie aan Carnaval vind ik persoonlijk nog steeds dat je jezelf kan zijn en vooral jezelf mogen zijn. Het gaat om het samenzijn, de gezelligheid.” Ondertussen is ze druk bezig met het maken van het nieuwe vaandel van de C.V. Het oude Haonevaandel is in april vorig jaar ‘gekipnapt’ (geen grap!) er worden handafdrukken van verf op een nieuw vaandel gemaakt in de hoop dat dit vaandel gebruikt kan worden als 'losgeld’ om het oude vaandel terug te krijgen. (nog steeds geen grap)

Winnaar

Iedereen kon de hele middag stemmen op zijn favoriete blaaskapel. De winnaar van HBBF 2023 werden de Keienkraokers. De publieksprijs werd gewonnen door de Wanklank.

Volledig scherm 'Het samen vieren van een geweldig feest, dat is wat Carnaval is'. © Charlotte Verhagen / DCI Media

Tim de Zeeuw, voorzitter van C.V. d'Haone kijkt terug op een geslaagde middag op een nieuwe locatie. De Zeeuw: „De Oude Rechtbank biedt als locatie goede mogelijkheden voor het festival om verder te groeien. De richting waarin het HBBF wil groeien wordt komend jaar verder bepaald. En als het toch te klein wordt, dan hebben we een hele straat die volstaat met cafés en kroegen, er is altijd wel plek voor een goed feest, zeker in Eindhoven.”