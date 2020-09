Dringend advies in Zuidoost Brabant: mondkapjes op

Dure herinrich­ting straten Eindhoven uitge­smeerd over meerdere jaren om overlast te voorkomen

24 september EINDHOVEN - De kogel lijkt eindelijk door de kerk: de Geldropseweg en de Grote Berg in Eindhoven worden komend jaar opnieuw ingericht, zoveel lijkt nu zeker. Het werk kan in ieder geval vóór de zomer beginnen. Als de gemeenteraad tenminste geld extra bijlegt. De Mathildelaan is pas in 2022 aan de beurt om te voorkomen dat er te veel wegen tegelijk dicht moeten.