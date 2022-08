Dronken automobilist rijdt tegen pijlwagen op A2 bij Eindhoven, bijrijder naar ziekenhuis

‘Ik hou van deze niet al te lelijke stad’, zegt stedenbouw­kun­di­ge Herman Kerkdijk in zijn boek over Eindhoven

EINDHOVEN - Herman Kerkdijk, voormalig stedenbouwkundige van de gemeente Eindhoven, publiceert later deze maand een boek over de stad. ,,Want nu doet de kans zich voor om samen na te denken over een nieuw centrum.”

13 augustus