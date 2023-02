DSC kan na winst op TOP carnaval gaan vieren

DSC had zaterdagavond in de Korfbal League 2 aan één helft genoeg om het verschil te maken tegen middenmoter TOP. Het Eindhovense team won met 26-19 en ligt daarmee nog altijd op koers om de kruisfinales om promotie naar het hoogste niveau te halen.

Eérst korfballen en daarna feestvieren, dat was zaterdag het devies bij DSC. In sporthal De Vijfkamp, waar het publiek uitgedost in carnavalsstijl op de tribune zat, was het gemengde Eindhovense korfbalteam van meet af aan de bovenliggende partij. Na een 15-10 ruststand stopte de teller uiteindelijk bij 26-19, waarna het feest écht kon beginnen. De paar slordige fouten die DSC in de tweede helft maakte, deerde de ploeg dus uiteindelijk niet, zag ook verdediger Guido Brekelmans.

,,We hebben de hele wedstrijd genoeg energie geleverd om niet in de problemen te komen, dus we kunnen tevreden zijn”, vond Brekelmans. Zijn ploeg staat na de zege op TOP stevig op de tweede plaats en met nog vier wedstrijden op de rol lijkt kwalificatie voor de kruisfinales een zekerheidje. Brekelmans genoot van de feeststemming op de tribune en na de zege kon voor hem en zijn ploeggenoten carnaval ook losbarsten. ,,Het is hier eigenlijk altijd wel gezellig na de wedstrijd, maar zo’n ‘carnavalswedstrijd’ in eigen huis heeft toch wel iets speciaals”, aldus de boomlange verdediger.

Familievereniging

Ook Pia Donkers was content met de overwinning tegen TOP, al had die volgens de aanvalster nog wel iets hoger uit kunnen vallen. Donkers is bezig aan haar tweede seizoen bij DSC en weet hoe vervelend het is om als tegenstander een uitwedstrijd in Eindhoven te moeten spelen in het carnavalsweekend. ,,Het voelt dan alsof je alleen maar kunt verliezen’’, zegt ze lachend. Ook zij mengt zich na de wedstrijd in het feestgedruis. ,,Vanavond zal er nog wel wat gedronken worden en morgen is het familiedag bij DSC. Maandag ga ik de stad in en de training van dinsdag hebben we omgezet naar de woensdag, dan moet iedereen wel weer boven water zijn.’’

De overstap naar DSC pakt voor Donkers naar eigen zeggen tot nu toe heel goed uit. ,,Ik ben met open armen ontvangen en voel me hier echt thuis’’, zegt de aanvalster die ook in Eindhoven is gaan wonen. ,,DSC is echt een familievereniging, heel warm en gezellig. En sportief gaat het ook goed. Normaal gesproken lopen we de kruisfinales niet meer mis en ik kijk er enorm naar uit om die te spelen.’’