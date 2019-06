Duizend euro parkeerkosten: Wie is de eigenaar van de weesauto op Eindhoven Airport?

Analyse Eindhoven­se oppositie zit vooral in de coalitie zelf

8:30 EINDHOVEN - De oppositie in de Eindhovense gemeenteraad weet tot op heden nauwelijks een deuk in een pakje boter te slaan. Dat is niet zo raar ook, in een danig versplinterde raad. De oppositie zit nu vooral in de coalitie van VVD, Groenlinks, PvdA en CDA zelf.