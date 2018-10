Dunkin’ Donuts laat donuts thuisbezorgen in Eindhoven

Spectacu­lai­re ballon­vaart voor Angela en haar gezin: ‘Hele buurt hielp tijdens noodlan­ding’

21 oktober EINDHOVEN - Of ze enig moment in paniek is geweest? Welnee! Dit was juist een ervaring om nooit te vergeten. Angela Jegerings (40) zat samen met haar twee jonge kinderen en echtgenoot in de luchtballon die zondagavond een noodlanding moest maken op een klein voetbalveldje in Eindhoven. Tientallen buurtbewoners hielpen mee om het toestel veilig aan de grond te krijgen. ,,De kinderen vonden het helemaal geweldig.”