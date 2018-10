Duowonen helpt senior om kapitaal los te maken uit stenen eigen huis

EINDHOVEN - Veel senioren die toe zijn aan pensioen hebben hun ‘kapitaal’ in de stenen van hun huis zitten. Maar zonder een goed inkomen is er geen bank die helpt om die centen eruit te halen via een nieuwe hypotheek bijvoorbeeld. Duowonen biedt daarvoor - wellicht - een oplossing.

Bij Duowonen koopt Goodlife (van Zwitserleven en Reaal) de grond onder de woning van de eigenaar en betaalt een bedrag direct uit. Wel moet daarvan eerst de eventuele hypotheek afbetaald worden, wat overblijft is een appeltje voor de dorst. Net dat beetje extra dat ouderen goed kunnen gebruiken naast de AOW en pensioen. Ook het probleem van het ineens afbetalen van de aflossingsvrije hypotheek kan Duowonen helpen oplossen, zegt Nick Verhees, sales manager Zuid-Nederland van Duowonen.

Vorig jaar introduceerde hij Duokopen, een product dat zich richtte op de starters op de woningmarkt. Die hebben iets meer ruimte als het fonds de ondergrond koopt. Duowonen is bedoeld voor ouderen met een eigen woning die meer armslag willen. Een nieuwe hypotheek zit er zeker voor de lagere inkomens niet meer in en dus is de enige oplossing het huis te verkopen. En dus ongewild verhuizen.

KADER: Info Duowonen

Woningwaarde: 250.000 euro, grondwaarde (35%): 87.500 euro. Dat bedrag krijgt de deelnemer, maar eerst wordt daarvan de openstaande hypotheek afbetaald. Vergoeding/canon: 3,6 procent per jaar oftewel 263 euro per maand. Het bedrag wordt jaarlijks opgehoogd met het inflatiepercentage (nu 1,88 procent). Bij latere verkoop van de woning, tegen zeg 300.000 euro totaalwaarde, wordt de grond weer teruggeleverd, tegen een vergoeding van dezelfde 35 procent van de actuele waarde van het geheel, dus 105.000 euro. Duowonen rekent eenmalig 1 procent transactiekosten (in dit geval dus 875 euro). Voorwaarden: alleen voor 57+’ers; woning en grond maximaal 1 miljoen euro waard; maximaal 50% verzilveren.

Inflatie

Bij Duowonen kan de deelnemer in het huis of appartement blijven wonen. De grond wordt teruggepacht. Daarvoor betaalt de Duowonen-klant 3,6 procent van het getoucheerde bedrag per jaar. Die canon stijgt met de jaarlijkse inflatie. En de betaling loopt door tot de grond wordt teruggekocht, of huis én ondergrond doorverkocht worden (bijvoorbeeld door de kinderen). Goodlife deelt dan mee in de meeropbrengst van de grond (zie kader).



Bij de inkomenstoets kan het fonds rekening houden met de werkelijke draagkracht omdat er geen sprake is van een lening. Daardoor kan er iets meer verzilverd worden. Met de waarde van de grond, tussen de 35 en 45 procent van de totale waarde van het eigendom, wordt eerst de eventuele hypotheek afgelost. Wat overblijft kan gebruikt worden om de woning op te knappen, de kinderen een erfenis te geven of gewoon het eigen leven te veraangenamen. ,,Wie droomt er niet van een camper om de wereld mee rond te reizen", aldus Verhees.

Verhees is overtuigd van het feit dat Duowonen bij de ongeveer 2 miljoen 57-plussers aan gaat slaan. Toch lijkt daar wel wat koudwatervrees aanwezig, bijvoorbeeld als het gaat om verzilverhypotheken en verkoop/terughuren. Maar dat komt volgens Verhees omdat die regelingen maar beperkt beschikbaar zijn. ,,En je houdt er niet heel veel geld aan over terwijl je veel aan kosten en rente betaalt."

KADER: Bert van den Berg

Een van de eerste klanten van Duowonen is Bert van den Berg (71) uit Soest. Waarom ging hij met Duowonen in zee? ,,Simpel: omdat banken 70-plussers afgeschreven hebben. Een hypotheek kon ik nog wel krijgen, maar enkel voor 10 jaar vast. Tegen die tijd ziet de rente er heel anders uit en is je pensioen ook minder.” Bij de koop van een appartement ging al het geld daar in zitten, vertelt hij. ,,Dus dachten we, laten we geld lenen om nog leuke dingen gaan doen, we hebben toch geen kinderen om het huis aan na te laten. Bij de bank kun je dat vergeten en dus zijn we met Duowonen in zee gegaan. Om nog te kunnen genieten van aardige dingen af en toe.” Voor een hoge canon is hij niet bang. ,,Ons inkomen wordt ook geïndexeerd dus dat groeien mee. Bovendien gaat het om kleine bedragen. En als het geld straks op is? Dan verkopen we uiteindelijk het appartement.”

Kritiek

Toch is dat ook de kritiek op Duowonen, onder meer van de Vereniging Eigen Huis. Woordvoerder André de la Porte adviseert om in ieder geval een deskundige te raadplegen. ,,De canon loopt steeds verder op, zeker als de inflatiepercentages gaan stijgen. En als het geld na zeg tien jaar op is, dan blijven de kosten.”

Edith Mostert, beleidsmedewerker wonen van seniorenvereniging KBO-Brabant, sluit zich aan bij De la Porte. ,,De belangen van Duowonen hoeven niet overeen te komen met die van de klanten. Daarom is het belangrijk om een onafhankelijke deskundige te raadplegen.” En een Eindhovense makelaar denkt dat de constructie de verkoop van de woning in een later stadium bemoeilijkt, omdat kopers geen zin hebben in gedoe.

Verhees ontkent dat echter. Goodlife levert de grond bij verkoop meteen, zegt hij. Over de oplopende erfpacht zegt de manager, dat ,,het effect klein is. Een erfpachtcanon van 263 euro stijgt bij een inflatie van 1,88% naar 267,94 euro en als het pensioen inkomen inflatievolgend is, blijft de koopkracht gelijk." Duowonen is verder alleen af te sluiten via een erkende financieel adviseur.