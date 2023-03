Duurdere woningen én 45 studentenflats in plan voor monumentaal pand Diagnostiek voor U in Eindhoven

Verpleeg­kun­di­ge belandde in hel na beschuldi­ging: ‘Ik wist niet waar ik van verdacht werd’

GELDROP - Iemand in nood helpen, daarom werd hij verpleegkundige. Maar na wat hem in het Anna Ziekenhuis overkwam, wilde hij nooit meer in een ziekenhuis werken. ,, Dat ik een patiënt wilde doden, dat is het een van de ergste dingen waarvan je mij kan beschuldigen.”