Dwergvleermuis kan bouw vertragen van 700 woningen in plan VDMA in Eindhoven

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij wil dat PSV er nu een schep bovenop doet om in de zomer door te bouwen: ‘Gaat om het grotere plaatje’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV wil dat zijn team de laatste wedstrijden van het seizoen alles in het werk stelt om in ieder geval de tweede plek in de eredivisie veilig te stellen. ,,We moeten er een schepje bovenop doen”, zei de trainer in aanloop naar het duel met Fortuna Sittard van zondagavond. ,,Dat weten de spelers en dat gaan ze zondag laten zien.”