Dynamo werkt aan Walk of Fame van vijftig jaar jongerencultuur

EINDHOVEN - Sinds een week hangen er posters in en rond Eindhoven van Dynamo, over vijftig jaar Cultureel Geweld. Mensen kunnen stemmen op een subcultuur of organisatie in Eindhoven die zij het belangrijkst voor de stad vinden. De winnaar krijgt een plek in een heuse Walk of Fame op de Smalle Haven.

Waarom deze actie? Omdat Dynamo al veertig jaar bestaat, wat vorig jaar door lockdowns en maatregelen niet echt gevierd kon worden. Programmeur Sander Waterschoot: ,,We vieren nu dat we de komende tien jaar richting de vijftig jaar gaan. Dat doen we niet met onze eigen crew, maar met iedereen die onderdeel is geweest van vijftig jaar Cultureel (jongeren) geweld. Wij vonden dat het tijd was voor een ode aan het unieke culturele geweld dat van Eindhoven Eindhoven heeft gemaakt.”

Quote De winnaar krijgt de Smalle Haven Award en mag een avond het programma bepalen in Dynamo Sander Waterschoot, Dynamo

In die veertig jaar zijn er veel subculturen geweest - en nog - die hun plek vonden bij het Eindhovense jongerencentrum. Denk aan hiphop, metal, techno, rock. Het gaat niet alleen om mensen, maar zeker ook om organisaties, zoals Dynamo Open Air, Eindhoven Rockcity, Rararadio of Zodiac Commune. Deze zijn te vinden op de website.

Tien jaar lang stemmen

Mensen kunnen nog tot 1 december stemmen. ,,De winnaar krijgt de Smalle Haven Award en mag een avond het programma bepalen in Dynamo. De award wordt op die avond onthuld en later geplaatst in de Walk of Fame. De award wordt ontworpen door muzikant en kunstenaar Peter van Elderen, beter bekend als de frontman van Peter Pan Speedrock.”

De bedoeling is dat er tien jaar lang jaarlijks gestemd wordt, zodat bij het vijftig-jarig jubileum van Dynamo tien awards in de Walk of Fame staan. Een terugblik op meer dan vijftig jaar jongerencultuur in Eindhoven.