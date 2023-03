Earnie Stewart wil met PSV werken aan nieuwe landstitels: ‘Qua karakter dicht bij Marcel Brands’

,,Qua karakter zitten Marcel en ik dicht bij elkaar. Hij en ook Martin van Geel hebben voor de iets jongere generatie een bijzondere baan gemaakt van de functie van technisch directeur”, zei hij. ,,Marcel en ik denken hetzelfde over de manier waarop voetbal ingevuld moet worden. De afgelopen periode hebben we met de hele directie gespard om de hele weg uit te stippelen naar de toekomst.”

Scepsis

Stewart sloot niet uit dat PSV nu ook op de Amerikaanse spelersmarkt gaat toeslaan. Hij komt over van de Amerikaanse voetbalbond en beschikt daar over uitstekende contacten.

,,Het hangt natuurlijk ook van onze scouting af”, zei hij over de afdeling waar Jan Vennegoor of Hesselink tegenwoordig de scepter over zwaait. ,,Ik ben zelf niet degene die overal verstand van heeft, maar zoek wel graag specialisten op hun vakgebied met wie je allemaal dezelfde kant op kunt gaan. Dan gaat het niet om mijn idee, maar hoe we PSV het beste neerzetten.”