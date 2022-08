Eefke Boelhouwers is gefascineerd door stripboeken: ‘Het jagersinstinct komt naar boven’

„Mensen zullen me kennen vanwege een muziekprogramma dat ik vijftien jaar lang gehad heb bij Omroep Brabant. Daar ben ik in maart mee gestopt. Het werd tijd voor iets anders. Naast mijn werk als boeker voor Harvest Music in Eindhoven doe ik nu onder meer het management voor Anneke van Giersbergen. Ik maak ook een podcast voor het Better Get Hit-festival in Tilburg en heb her en der presentatieklussen die vooral met muziek te maken hebben.”